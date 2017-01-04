Drugs Are Mad M’kay: Orlando Brown Joins The Soulja Boy/Chris Brown Sassy Beef
Orlando Brown Joins Soulja Boy Drama With Chris Brown
What the hell is going on in 2017?!?
We’ve been reporting all week about the fake blood beef between Soulja Boy and Chris Brown. Breezy reportedly got mad at Soulja for putting heart eye emojis under an IG pic of Karrueche.
Yes, in real life.
Soulja Boy then released tweets claiming Chris wanted to fight him for falling into the thirst trap. Yesterday, the rapper made the mistake of walking through a gang territory to prove that he was about that life….
Breezy responded to the footage:
So, you must be asking yourself… What does former child-star turned crackhead Orlando Brown think of all of this?
Orlando fired shots at both artists and has since made this ridiculous feud even more hilarious:
Hit the flip to peep more of Orlando’s crackish shenanigans next…
IG
WHEN TROLLING SPIRALS OUT OF CONTROLL BUT LIKE A BOSS U GET TO THE BOTTOM OF THE BULLSHIT AND FIND OUT WHOSE THE CAUSE OF ALL THE MADDNESS ….. LMFAO "YOUNG STARR ENT GENERAL"… WARRIORS DONT TRUST ANYONE ON THE BATTLE FEILD…. THE TRUTH WILL BE REVEALED ….. THAT RESPECTABLE POST ABOUT FATHERS REALLY INFLAMED THE DEVIL…. AS RESPECTFUL AS I WAS …. THEY STILL WANNA PLAY THE ITS ORLANDOS FAULT …. MEANWHILE TROLLUNG CREATING FAKE IG PAGES …. AND TRYING TO ATTACH THEMSELVES TO AN INTIMATE MOMENT… THAT TOOK PLACE ON NEW YEARS MORNING… IN VEGAS … LEAKED BY THEM FOR ATTENTION BECAUSE THEY KNOW IDGAG 8TIMES ABOUT ANYTHING BUT THAT DNA TEST….EVERYTIME I SPEAK TRUTH OR REACH OUT …. SHE THREATENS ME WITH JAIL OR COURT INSTEAD OF OWNING UP TO THE FACT THAT I SAID NOTHING WRONG AND SHE NEEDS TO PROOVE THAT HER CHILD IS MINE… ITS ONLY FAIR… STOP PLAYIN LIKE YOU PLAYIN…LMFAO THAT VIDEO WAS UPLOADED TO MY STOLEN EMAIL ADDRESS OF WHICH I MENTIONED IN MY BIO FOR PROTECTION… THIS WAS MONTHS MONTHS AGO…I SENT IT THERE ON ACCIDENT BUT GOD IS GOOD CAUSE THIS ONLY PROVES THEY HAVE FULL ACCESS TO MY ILOVEGODOB1@Gmail.com email address BECAUSE THEY PAYED MY EX BEST FRIEND TO STEAL MY PHONE… SHE GAVE IT TO DBOY…. ANOTHER EX BUDDY WHO PLAYED BROTHER, TO ONLY END UP DOG FUCKING MY BF, WHO THEN TOLD ME HE WAS ONE OF MY EXES SIDE PEICES FOR 3 YEARS PRYOR TO OUR PAST UNION…THEY SET ME UP TO GAIN ACCESS TO MY PHONE IN ORDER TO MAKE A DESPERATE ATTEMPT AT ILLEGALLY RETRIEVING MY IG TO DESTROY THE CONNECTION BETWEEN MY FANS AND I LMFAO …. IGNORANCE IS BLISS … AND THIS WAS CLEARLY AIMED AT CHRISS …. SO KEEP MY NAME AND YOUR ENERGY TO START THE SHITYEST SHITT OUTTA THIS… BLESS U ALL "FUCK MY FAME" WWW.LEGENDARY MRORLANDOBROWN.COM HAD TO DROP THE BOM 💣 ON U LAMES
I ONLY SPEAK 1 LANGUAGE !!!! DATS called "PUSSYNIGGAPLEASE" DON'T KNOW IT??? FUCKIT DON'T TRIP .. IN THIS VIDEO, I TEACH U ALL HOW TO SPEAK THE BEAUTIFUL "PLANET YOUNG STARR'$" NATIVE LANGUE …. AND I TRUST ULL ALL BE USING IT …. HMMMMM…… WELL ID LIKE TO SAY, RATHER QUITE FLUENTLY …. I SUPPOSE!!!! 😃😃 ANYHOOO , I'LL BE GOING LIVE IN 1…….5 OR EXCUSE ME …. 15 MINS FOR ALL THE CURIOUS WHITE FOLK, WHO KNOW WATCHIN ME IS THEIR GUILTY PLEASURE!!!!!
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AAALLL DEEEZ MOTHA TUCK IN PARTS ….. FUCK BLOOD WE ON DISS NIGGAZ HEAD @Regrann from @ydbeatz – #ChrisBrown Called #SouljaBoy a snitch. He clearly doesn't know what soulja boys Draco is capable of. We're just going to pray for Chris Brown since we know Soulja is about that life. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 #PrayforChrisBrownLEGENDARY MR.ORLANDO BROWN