Fake Odell Beckham Jr. in Trinidad fooling people for Carnival 2018 pic.twitter.com/VZzrG0lHzw — ๐’ฆ๐’ฝ๐’ถ๐“๐‘’๐‘’๐“ ๐’ž. ๐’ฎ๐“‰๐’ถ๐’ป๐’ป๐‘œ๐“‡๐’น (@24k_stafford) February 8, 2018

Fake OBJ Riles Up Twitter

So, apparentlyyyyy, there was a fake Odell Beckham Jr.ย (Fodell Feckham?) on the loose at Trinidad Carnival (according to multiple reports) that took the booming imposter game to soaring new heights and sparked hilarious chaos across Twitter.

So apparently there's a man at Trinidad Carnival telling people he's Odell Beckham. Been laughing for 15 min now.

๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚๐Ÿ˜‚ pic.twitter.com/f8rZzMp1aY — bragยทgaยทdoยทciยทo (@theB0SNIAN) February 11, 2018

