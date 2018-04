Wha Gwaan?! Watching White Dude & His Crew Lil Dancehall Afro-House Routine Is Sunday Life… [Video]

Morning vibes 🕺🏽 @whiitosloco ||🎵⏯-SONG: [Afro-House] – Moris Beat & Aznvr Beatz – Masoko ⏯🎵 • #Afrobeats #dancehall #London #ghana #Africa #dance #nickiminaj #beyoncé #SouthAfrica #Nigeria #kyungsoo #exo #shinee #danceclass #노래 #cardib #lagos #tanzania #nigeriamusic #coachella #angola #jamaica #newyork #gwaragwara #afrobeat #rihanna #dancechallenge #dancechoreography #hiphop #dancequeen

A post shared by Magazine made for women (@curlyhairmag) on Apr 21, 2018 at 11:01pm PDT