Drake Leads BET Awards Nominees With Six Nods

Trophies: Drake Leads The List Of BET AWARDS Nominees, Here’s Who Else Is Up For An Honor

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Drake and Megan The Stallion

Source: SplashNews / Splash News

Drake is the top nominee for the upcoming 2020 BET Awards. The Canadian rapper has been nominated for six awards for this year’s virtual ceremony; he’s up for Best Male Hip-Hop Artist, Video Of The Year as well as Best Collaboration and Viewer’s Choice for his songs “No Guidance” and “Life Is Good” with Breezy and Future.

After Drake, the second most popular nominees were Megan Thee Stallion and Roddy Ricch. Megan also landed a Viewer’s Choice nomination, along with Best Female Hip Hop Artist, Album of the Year and Video of the Year nods, while Ricch is up for Best Male Hip Hop Artist, Album of the Year, Video of the Year, and Viewer’s Choice awards. He’ll also compete for Best New Artist, alongside DaniLeigh, Lil Nas X, Pop Smoke, Summer Walker and YBN Cordae.

The complete list of nominees for this year’s BET Awards is listed below:

BEST FEMALE R&B/POP ARTIST

BEYONCE

H.E.R.

JHENE AIKO

KEHLANI

LIZZO

SUMMER WALKER

BEST MALE R&B/POP ARTIST

ANDERSON .PAAK

CHRIS BROWN

JACQUEES

KHALID

THE WEEKND

USHER

BEST GROUP

CHLOE X HALLE

CITY GIRLS

EARTHGANG

GRISELDA

JACKBOYS

MIGOS

BEST COLLABORATION

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER

FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD

H.E.R. FT. YG – SLIDE

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER

WALE FT. JEREMIH – ON CHILL

BEST MALE HIP HOP ARTIST

DABABY

DRAKE

FUTURE

LIL BABY

RODDY RICCH

TRAVIS SCOTT

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

CARDI B

DOJA CAT

LIZZO

MEGAN THEE STALLION

NICKI MINAJ

SAWEETIE

VIDEO OF THE YEAR

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE

DABABY – BOP

DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER

DOJA CAT – SAY SO

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER

RODDY RICCH – THE BOX

VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR

BENNY BOOM

COLE BENNETT

DAVE MEYERS

DIRECTOR X

EIF RIVERA

TEYANA TAYLOR

BEST NEW ARTIST

DANILEIGH

LIL NAS X

POP SMOKE

RODDY RICCH

SUMMER WALKER

YBN CORDAE

ALBUM OF THE YEAR

CUZ I LOVE YOU – LIZZO

FEVER – MEGAN THEE STALLION

HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCE

I USED TO KNOW HER – H.E.R.

KIRK – DABABY

PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

FRED HAMMOND – ALRIGHT

JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – I MADE IT OUT

KANYE WEST – FOLLOW GOD

KIRK FRANKLIN – JUST FOR ME

PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – ALL IN HIS PLAN

THE CLARK SISTERS – VICTORY

BEST ACTRESS

ANGELA BASSETT

CYNTHIA ERIVO

ISSA RAE

REGINA KING

TRACEE ELLIS ROSS

ZENDAYA

BEST ACTOR

BILLY PORTER

EDDIE MURPHY

FOREST WHITAKER

JAMIE FOXX

MICHAEL B. JORDAN

OMARI HARDWICK

YOUNGSTARS AWARD

ALEX HIBBERT

ASANTE BLACKK

JAHI DI’ALLO WINSTON

MARSAI MARTIN

MILES BROWN

STORM REID

BEST MOVIE

BAD BOYS FOR LIFE

DOLEMITE IS MY NAME

HARRIET

HOMECOMING: A FILM BY BEYONCE

JUST MERCY

QUEEN & SLIM

SPORTSWOMAN OF THE YEAR

AJEE WILSON

CLARESSA SHIELDS

COCO GAUFF

NAOMI OSAKA

SERENA WILLIAMS

SIMONE BILES

SPORTSMAN OF THE YEAR

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

KAWHI LEONARD

LEBRON JAMES

ODELL BECKHAM JR.

PATRICK MAHOMES II

STEPHEN CURRY

BET HER AWARD

ALICIA KEYS – UNDERDOG

BEYONCE FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – BROWN SKIN GIRL

CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – MELANIN

LAYTON GREENE – I CHOOSE

LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – TEMPO

RAPSODY FT. PJ MORTON – AFENI

VIEWER’S CHOICE AWARD

CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE

DABABY – BOP

FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD

MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – HOT GIRL SUMMER

RODDY RICCH – THE BOX

THE WEEKND – HEARTLESS

BEST INTERNATIONAL ACT

BURNA BOY (NIGERIA)

INNOSS’B (DRC)

SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)

DAVE (U.K.)

STORMZY (U.K.)

NINHO (FRANCE)

S.PRI NOIR (FRANCE)

VIEWER’S CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT

REMA (NIGERIA)

SHA SHA (ZIMBABWE)

CELESTE (U.K.)

YOUNG T & BUGSEY (U.K.)

HATIK (FRANCE)

STACY (FRANCE) (KL/WNWC/LOT)

The 20th annual BET Awards are scheduled to take place June 28, 2020.

Due to concerns over the COVID-19 pandemic, organizers have announced plans to use “an array of innovative techniques and artist-generated content”.

This should be interesting y’all. Not too many surprises in these nominations. Is this Kanye’s first nomination as a gospel artist?

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Categories: Arts & Entertainment, Awards, Congratulations
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