This Thanksgiving, after you’re finished cooking, eating, and shopping, you can close your weekend out with the 2020 Soul Train Awards.
This year’s show will again be hosted by Martin stars Tisha Campbell and Tichina Arnold and set to air on Sunday, Nov. 29 at 8 p.m. on BET, BET Her, VH1, and MTV2. When it comes to nominations, H.E.R leads the night with eight, Chris Brown comes in second with seven, and Beyoncé is tied with Young Thug, who both have six. You can view the full list of nominees below.
VIDEO OF THE YEAR
BEYONCÉ, BLUE IVY, SAINT JHN & WIZKID – BROWN SKIN GIRL
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN – GO CRAZY FEAT. YOUNG THUG
H.E.R. – SLIDE FEAT. YG
LIZZO – GOOD AS HELL
SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN
SONG OF THE YEAR
BEYONCÉ – BLACK PARADE
CHLOE X HALLE – DO IT
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
H.E.R. FEAT. YG – SLIDE
SUMMER WALKER & USHER – COME THRU
USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME
ALBUM OF THE YEAR
BRANDY – B7
CHLOE X HALLE – UNGODLY HOUR
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – SLIME & B
JHENÉ AIKO – CHILOMBO
SUMMER WALKER – OVER IT
THE WEEKND – AFTER HOURS
GIVEON
LAYTON GREENE
LONR.
SAINT JHN
SNOH AALEGRA
VICTORIA MONÉT
SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD
BRANDY
FANTASIA
KELLY ROWLAND
LEDISI
MONICA
PJ MORTON
BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST
ALICIA KEYS
BEYONCÉ
BRANDY
H.E.R.
JHENÉ AIKO
SUMMER WALKER
BEST R&B/SOUL MALE ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHARLIE WILSON
CHRIS BROWN
PJ MORTON
THE WEEKND
USHER
BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
BEBE WINANS
KIRK FRANKLIN
KORYN HAWTHORNE
MARVIN SAPP
PJ MORTON
THE CLARK SISTERS
RHYTHM & BARS
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DABABY FEAT. RODDY RICCH – ROCKSTAR
DJ KHALED FEAT. DRAKE – POPSTAR
DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
MEGAN THEE STALLION – SAVAGE
RODDY RICCH – THE BOX
THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD
BLACK PARADE – WRITTEN BY: AKIL KING, BEYONCÉ KNOWLES CARTER, BRITTANY CONEY, DENISIA ANDREWS, DEREK JAMES DIXIE, KIM “KAYDENCE” KRYSIUK, RICKIE CASO TICE, SHAWN CARTER, STEPHEN BRAY (BEYONCÉ)
DO IT – WRITTEN BY: CHLOE BAILEY, HALLE BAILEY, SCOTT STORCH, VICTORIA MONÉT, VINCENT VAN DEN ENDE, ANTON KUHL (CHLOE X HALLE)
GO CRAZY – WRITTEN BY: CAMERON DEVAUN MURPHY, CHRISTOPHER BROWN, DOUNIA AZNOU, JEFFREY LAMAR WILLIAMS, JOHNNY KELVIN, KANIEL CASTANEDA, OMARI AKINLOLU, ORVILLE HALL, PATRIZIO PIGLIAPOCO, PHILLIP PRICE, SAID AZNOU, SORAYA BENJELLOUN, TRÈ SAMUELS, TURRELL SIMS, WAYNE SAMUELS, ZAKARIA KHARBOUCH (CHRIS BROWN & YOUNG THUG)
I CAN’T BREATHE – WRITTEN BY: H.E.R. (H.E.R.)
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