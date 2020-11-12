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This Thanksgiving, after you’re finished cooking, eating, and shopping, you can close your weekend out with the 2020 Soul Train Awards.

Soul Train Awards Tisha Campbell and Tichina Arnold

Source: (Photo by Ethan Miller/Getty Images for BET) / (Photo by Ethan Miller/Getty Images for BET)

This year’s show will again be hosted by Martin stars Tisha Campbell and Tichina Arnold and set to air on Sunday, Nov. 29 at 8 p.m. on BET, BET Her, VH1, and MTV2. When it comes to nominations, H.E.R leads the night with eight, Chris Brown comes in second with seven, and Beyoncé is tied with Young Thug, who both have six. You can view the full list of nominees below.

 

VIDEO OF THE YEAR

BEYONCÉ, BLUE IVY, SAINT JHN & WIZKID – BROWN SKIN GIRL

CHLOE X HALLE – DO IT

CHRIS BROWN – GO CRAZY FEAT. YOUNG THUG

H.E.R. – SLIDE FEAT. YG

LIZZO – GOOD AS HELL

SKIP MARLEY & H.E.R. – SLOW DOWN

 

SONG OF THE YEAR

BEYONCÉ – BLACK PARADE

CHLOE X HALLE – DO IT

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY

H.E.R. FEAT. YG – SLIDE

SUMMER WALKER & USHER – COME THRU

USHER FEAT. ELLA MAI – DON’T WASTE MY TIME

 

ALBUM OF THE YEAR

BRANDY – B7

CHLOE X HALLE – UNGODLY HOUR

CHRIS BROWN & YOUNG THUG – SLIME & B

JHENÉ AIKO – CHILOMBO

SUMMER WALKER – OVER IT

THE WEEKND – AFTER HOURS

 

BEST NEW ARTIST

GIVEON

LAYTON GREENE

LONR.

SAINT JHN

SNOH AALEGRA

VICTORIA MONÉT

 

SOUL TRAIN CERTIFIED AWARD

BRANDY

FANTASIA

KELLY ROWLAND

LEDISI

MONICA

PJ MORTON

 

BEST R&B/SOUL FEMALE ARTIST

ALICIA KEYS

BEYONCÉ

BRANDY

H.E.R.

JHENÉ AIKO

SUMMER WALKER

 

BEST R&B/SOUL MALE ARTIST

ANDERSON .PAAK

CHARLIE WILSON

CHRIS BROWN

PJ MORTON

THE WEEKND

USHER

 

BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

BEBE WINANS

KIRK FRANKLIN

KORYN HAWTHORNE

MARVIN SAPP

PJ MORTON

THE CLARK SISTERS

 

RHYTHM & BARS

CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP

DABABY FEAT. RODDY RICCH – ROCKSTAR

DJ KHALED FEAT. DRAKE – POPSTAR

DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER

MEGAN THEE STALLION – SAVAGE

RODDY RICCH – THE BOX

 

THE ASHFORD AND SIMPSON SONGWRITER’S AWARD

BLACK PARADE – WRITTEN BY: AKIL KING, BEYONCÉ KNOWLES CARTER, BRITTANY CONEY, DENISIA ANDREWS, DEREK JAMES DIXIE, KIM “KAYDENCE” KRYSIUK, RICKIE CASO TICE, SHAWN CARTER, STEPHEN BRAY (BEYONCÉ)

DO IT – WRITTEN BY: CHLOE BAILEY, HALLE BAILEY, SCOTT STORCH, VICTORIA MONÉT, VINCENT VAN DEN ENDE, ANTON KUHL (CHLOE X HALLE)

GO CRAZY – WRITTEN BY: CAMERON DEVAUN MURPHY, CHRISTOPHER BROWN, DOUNIA AZNOU, JEFFREY LAMAR WILLIAMS, JOHNNY KELVIN, KANIEL CASTANEDA, OMARI AKINLOLU, ORVILLE HALL, PATRIZIO PIGLIAPOCO, PHILLIP PRICE, SAID AZNOU, SORAYA BENJELLOUN, TRÈ SAMUELS, TURRELL SIMS, WAYNE SAMUELS, ZAKARIA KHARBOUCH (CHRIS BROWN & YOUNG THUG)

I CAN’T BREATHE – WRITTEN BY: H.E.R. (H.E.R.)

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