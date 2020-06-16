Drake Leads BET Awards Nominees With Six Nods
Trophies: Drake Leads The List Of BET AWARDS Nominees, Here’s Who Else Is Up For An Honor
Drake is the top nominee for the upcoming 2020 BET Awards. The Canadian rapper has been nominated for six awards for this year’s virtual ceremony; he’s up for Best Male Hip-Hop Artist, Video Of The Year as well as Best Collaboration and Viewer’s Choice for his songs “No Guidance” and “Life Is Good” with Breezy and Future.
After Drake, the second most popular nominees were Megan Thee Stallion and Roddy Ricch. Megan also landed a Viewer’s Choice nomination, along with Best Female Hip Hop Artist, Album of the Year and Video of the Year nods, while Ricch is up for Best Male Hip Hop Artist, Album of the Year, Video of the Year, and Viewer’s Choice awards. He’ll also compete for Best New Artist, alongside DaniLeigh, Lil Nas X, Pop Smoke, Summer Walker and YBN Cordae.
The complete list of nominees for this year’s BET Awards is listed below:
BEST FEMALE R&B/POP ARTIST
BEYONCE
H.E.R.
JHENE AIKO
KEHLANI
LIZZO
SUMMER WALKER
BEST MALE R&B/POP ARTIST
ANDERSON .PAAK
CHRIS BROWN
JACQUEES
KHALID
THE WEEKND
USHER
BEST GROUP
CHLOE X HALLE
CITY GIRLS
EARTHGANG
GRISELDA
JACKBOYS
MIGOS
BEST COLLABORATION
CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER
FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD
H.E.R. FT. YG – SLIDE
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER
WALE FT. JEREMIH – ON CHILL
BEST MALE HIP HOP ARTIST
DABABY
DRAKE
FUTURE
LIL BABY
RODDY RICCH
TRAVIS SCOTT
BEST FEMALE HIP HOP ARTIST
CARDI B
DOJA CAT
LIZZO
MEGAN THEE STALLION
NICKI MINAJ
SAWEETIE
VIDEO OF THE YEAR
CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DABABY – BOP
DJ KHALED FT. NIPSEY HUSSLE & JOHN LEGEND – HIGHER
DOJA CAT – SAY SO
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ & TY DOLLA $IGN – HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH – THE BOX
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
BENNY BOOM
COLE BENNETT
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
EIF RIVERA
TEYANA TAYLOR
BEST NEW ARTIST
DANILEIGH
LIL NAS X
POP SMOKE
RODDY RICCH
SUMMER WALKER
YBN CORDAE
ALBUM OF THE YEAR
CUZ I LOVE YOU – LIZZO
FEVER – MEGAN THEE STALLION
HOMECOMING: THE LIVE ALBUM – BEYONCE
I USED TO KNOW HER – H.E.R.
KIRK – DABABY
PLEASE EXCUSE ME FOR BEING ANTISOCIAL – RODDY RICCH
DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD
FRED HAMMOND – ALRIGHT
JOHN P. KEE FT. ZACARDI CORTEZ – I MADE IT OUT
KANYE WEST – FOLLOW GOD
KIRK FRANKLIN – JUST FOR ME
PJ MORTON FT. LE’ANDRIA JOHNSON & MARY MARY – ALL IN HIS PLAN
THE CLARK SISTERS – VICTORY
BEST ACTRESS
ANGELA BASSETT
CYNTHIA ERIVO
ISSA RAE
REGINA KING
TRACEE ELLIS ROSS
ZENDAYA
BEST ACTOR
BILLY PORTER
EDDIE MURPHY
FOREST WHITAKER
JAMIE FOXX
MICHAEL B. JORDAN
OMARI HARDWICK
YOUNGSTARS AWARD
ALEX HIBBERT
ASANTE BLACKK
JAHI DI’ALLO WINSTON
MARSAI MARTIN
MILES BROWN
STORM REID
BEST MOVIE
BAD BOYS FOR LIFE
DOLEMITE IS MY NAME
HARRIET
HOMECOMING: A FILM BY BEYONCE
JUST MERCY
QUEEN & SLIM
SPORTSWOMAN OF THE YEAR
AJEE WILSON
CLARESSA SHIELDS
COCO GAUFF
NAOMI OSAKA
SERENA WILLIAMS
SIMONE BILES
SPORTSMAN OF THE YEAR
GIANNIS ANTETOKOUNMPO
KAWHI LEONARD
LEBRON JAMES
ODELL BECKHAM JR.
PATRICK MAHOMES II
STEPHEN CURRY
BET HER AWARD
ALICIA KEYS – UNDERDOG
BEYONCE FT. BLUE IVY CARTER, WIZKID & SAINT JHN – BROWN SKIN GIRL
CIARA FT. LUPITA NYONG’O, ESTER DEAN, CITY GIRLS & LA LA – MELANIN
LAYTON GREENE – I CHOOSE
LIZZO FT. MISSY ELLIOTT – TEMPO
RAPSODY FT. PJ MORTON – AFENI
VIEWER’S CHOICE AWARD
CHRIS BROWN FT. DRAKE – NO GUIDANCE
DABABY – BOP
FUTURE FT. DRAKE – LIFE IS GOOD
MEGAN THEE STALLION FT. NICKI MINAJ – HOT GIRL SUMMER
RODDY RICCH – THE BOX
THE WEEKND – HEARTLESS
BEST INTERNATIONAL ACT
BURNA BOY (NIGERIA)
INNOSS’B (DRC)
SHO MADJOZI (SOUTH AFRICA)
DAVE (U.K.)
STORMZY (U.K.)
NINHO (FRANCE)
S.PRI NOIR (FRANCE)
VIEWER’S CHOICE: BEST NEW INTERNATIONAL ACT
REMA (NIGERIA)
SHA SHA (ZIMBABWE)
CELESTE (U.K.)
YOUNG T & BUGSEY (U.K.)
HATIK (FRANCE)
STACY (FRANCE) (KL/WNWC/LOT)
The 20th annual BET Awards are scheduled to take place June 28, 2020.
Due to concerns over the COVID-19 pandemic, organizers have announced plans to use “an array of innovative techniques and artist-generated content”.
This should be interesting y’all. Not too many surprises in these nominations. Is this Kanye’s first nomination as a gospel artist?
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