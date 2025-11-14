Close
Celebrity

Pusha T, Malice & More Celebs Attend GQ's Men Of The Year Party

Party Like It’s 1995: Pusha T, Malice & More Celebs Put On Their ’90s Best For GQ’s Men Of The Year Party

Published on November 14, 2025

Share the post

Share this link via

Or copy link

1 of 13

GQ’s Men of the Year issue is celebrating 30 years.

2025 GQ Men Of The Year
Source: Amy Sussman / Getty

Some of the biggest names in Hollywood put on their best ’90s fit and made their way to the Chateau Marmont in Los Angeles for GQ’s Men of the Year party. Held on Thursday, Nov. 13, the theme of the party was Party Like It’s 1995, prompting stars to show out in some extravagant silk shirts, velvet tailoring, leather jackets, and, of course, archival fashion.

To celebrate the 30th anniversary of Men of the Year, the magazine held a party with a throwback “’90s Hollywood” dress code and a musical performance from MJ Lenderman. Honorees Hailey Bieber, Sydney Sweeney, Oscar Isaac, Stephen Colbert, Seth Rogen, and Clipse were all in attendance, along with a slew of other celebrities and fashionistas.

Halle Bailey was in the building, sparkling in a gold strapless gown and glowy makeup.

2025 GQ Men Of The Year
Source: JC Olivera / Getty

According to reports from Variety, guests were treated to “caviar bumps, martinis, and roaming trays stacked with mini grilled cheeses and bite-size sliders.” There aren’t many details about what went down once the party started, but red carpet photos prove that stars were fully immersed in the theme of the evening, celebrating 30 years of MOTY by taking a trip back to the ’90s.

Peep more photos of attendees at the big bash after the flip.

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: Maya Dehlin Spach / Getty

Lizzo

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: Amy Sussman / Getty

Shaboozey

SEE ALSO
GQ's Men of the Year 2025
Source: Michael Buckner / Getty

Coco Jones

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: Maya Dehlin Spach / Getty

Taylor Rooks

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: JC Olivera / Getty

Anderson Paak

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: Amy Sussman / Getty

Jesse Williams

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year – Arrivals
Source: Phillip Faraone / Getty

Jhené Aiko

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: JC Olivera / Getty

Regé-Jean Page

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: JC Olivera / Getty

Winnie Harlow

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: Amy Sussman / Getty

Julez Smith

SEE ALSO
US-ENTERTAINMENT-MEDIA-GQ
Source: MICHAEL TRAN / Getty

Offset

SEE ALSO
2025 GQ Men Of The Year
Source: Maya Dehlin Spach / Getty

Tems

SEE ALSO
PREVIOUS POST NEXT PAGE
12345678910111213

Related Tags

Clipse GQ GQ Men Of The Year Halle Bailey Lizzo News Newsletter Shaboozey

Stories From Our Partners

More from Bossip

You May Also Like

Fine AF Fridays: 20 Stars So Sexy You’ll Need To Fan Yourself, Vol. 1 (Wait 'Til You See Kandi & Beyoncé)

MadameNoire
Cardi B attends an in-store signing/meet and greet at Fingerprints Music in Long Beach

'One More Reason To Be The Best Version Of Me': Cardi B After Delivering Baby Number 4

Hello Beautiful - Fashion, Beauty, Lifestyle and Hair Care for Black Women
Houston Chronicle

Come Home Auntie: Wendy Williams Does Not Have Dementia, New Tests Say

Hip-Hop Wired
"Highest 2 Lowest" New York Premiere

Spike Lee Debuts The Upcoming Air Jordan 3 x Levi’s Collaboration

Global Grind
Latest News

Election Day ‘25: Zohran Mamdani Soars To NYC Mayor-Elect, Mary Sheffield Becomes Detroit’s 1st Woman Mayor, Dems Push Progress

Bhad Bhabie Attends Philadelphia 76ers v Atlanta Hawks
2 Items

Bhad Bhabie’s Befuddling Brown Halloween Costume Reignites ‘Blackfishing’ Backlash, Angela White Defends Her Mystifyingly Melanated Homegirl

Kayla Nicole celebrates ICONIC Girlfriends in TV, Film & Media x Hollywood Confidential

Halloween ASSignment Understood! Fans Claim Kayla Nicole ‘He Wasn’t Man Enough’ Ethered Ex Travis Kelce With A Costume Clapback

Latto x 21 Savage
2 Items

‘Big Mommy’ For Real? Fans Think These Pics Prove Latto Is Expecting Her First ClayCo Child With 21 Savage

Victoria's Secret Celebrates The Tour '23
19 Items

Whew Lawd! The Hottest Thirst Traps Of The Week, Vol. 121

Celebrating ICONIC Girlfriends in TV, Film & Media x Hollywood Confidential

Kayla Nicole Apologizes For ‘Hurtful’ Tweets Swifties Uncovered That Caused Her To Delete X Account: ‘I’m Ashamed That I Ever Thought Or Spoke That Way’

Bossip

Quick Links

Legal

Close