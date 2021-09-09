BET released the official nominees for the 2021 BET Hip Hop Awards set to air on BET on October 5.
‘Tis the season, and the 2021 BET Hip Hop Awards are quickly approaching. The show will go down next month and will be taped at the Cobb Energy Performing Arts Centre in Atlanta on Friday, October 1 before premiering on BET on Tuesday, October 5, at 9 p.m. ET/PT.
Now, ahead of the ceremony, BET has blessed us with a fill list of nominees. The ladies dominated the nods with Cardi B and Meghan Thee Stallion leading the pack with 9 nominations each. Of course, Drake is right on their heels with 8 of his own. Lil Nas X, 21 Savage, Metro Boomin’, Nicki Minaj and Bia also dominated as well with a few nods each.
You can checkout the full list of nominees down below.
HIP HOP ALBUM OF THE YEAR
A GANGSTA’S PAIN – MONEYBAGG YO
CALL ME IF YOU GET LOST – TYLER, THE CREATOR
CULTURE III – MIGOS
GOOD NEWS – MEGAN THEE STALLION
KHALED KHALED – DJ KHALED
SAVAGE MODE II – 21 SAVAGE & METRO BOOMIN
THE OFF-SEASON – J. COLE
SONG OF THE YEAR
BACK IN BLOOD – PRODUCED BY YC (POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK)
LATE AT NIGHT – PRODUCED BY MUSTARD (RODDY RICCH)
LAUGH NOW CRY LATER – PRODUCED BY G. RY, CARDOGOTWINGS, ROGET CHAHAYED & YUNG EXCLUSIVE (DRAKE FEAT. LIL DURK)
UP – PRODUCED BY YUNG DZA, SEAN ISLAND, DJ SWANQO (CARDI B)
WAP – PRODUCED BY AYO & KEYZ (CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION)
WHOLE LOTTA MONEY (REMIX) – PRODUCED BY LONDON JAE, BEATGODZ, TEE ROMANO (BIA FEAT. NICKI MINAJ)
HIP HOP ARTIST OF THE YEAR
CARDI B
DRAKE
J. COLE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
TYLER, THE CREATOR
BEST HIP HOP VIDEO
CARDI B – UP
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
CHRIS BROWN & YOUNG THUG – GO CRAZY
DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
LIL NAS X – MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)
SAWEETIE FEAT. DOJA CAT – BEST FRIEND
BEST NEW HIP HOP ARTIST
BLXST
COI LERAY
DON TOLIVER
MORRAY
POOH SHIESTY
YUNG BLEU
BEST COLLABORATION
21 SAVAGE & METRO BOOMIN FEAT. DRAKE – MR. RIGHT NOW
BIA FEAT. NICKI MINAJ – WHOLE LOTTA MONEY (REMIX)
CARDI B FEAT. MEGAN THEE STALLION – WAP
DJ KHALED FEAT. LIL BABY & LIL DURK – EVERY CHANCE I GET
DRAKE FEAT. LIL DURK – LAUGH NOW CRY LATER
POOH SHIESTY FEAT. LIL DURK – BACK IN BLOOD
BEST DUO OR GROUP
21 SAVAGE & METRO BOOMIN
CHRIS BROWN & YOUNG THUG
CITY GIRLS
FUTURE & LIL UZI VERT
LIL BABY & LIL DURK
MIGOS
BEST LIVE PERFORMER
BUSTA RHYMES
CARDI B
DABABY
DOJA CAT
MEGAN THEE STALLION
TYLER, THE CREATOR
LYRICIST OF THE YEAR
BENNY THE BUTCHER
DRAKE
J. COLE L
IL BABY
MEGAN THEE STALLION
NAS
BEST INTERNATIONAL FLOW
LADIPOE (NIGERIA)
NASTY C (SOUTH AFRICA)
XAMÃ (BRAZIL)
LAYLOW (FRANCE)
GAZO (FRANCE)
LITTLE SIMZ (UK)
DAVE (UK)
VIDEO DIRECTOR OF THE YEAR
COLE BENNETT
COLIN TILLEY
DAVE MEYERS
DIRECTOR X
HYPE WILLIAMS
MISSY ELLIOTT
DJ OF THE YEAR
CHASE B
D NICE
DJ CASSIDY
DJ DRAMA
DJ ENVY
DJ JAZZY JEFF
DJ SCHEME
KAYTRANADA
PRODUCER OF THE YEAR
DJ KHALED
HIT-BOY
METRO BOOMIN
MUSTARD
THE ALCHEMIST
TYLER, THE CREATOR
HUSTLER OF THE YEAR
CARDI B
DRAKE
LIL BABY
MEGAN THEE STALLION
SAWEETIE
YUNG BLEU
BEST HIP HOP PLATFORM
COMPLEX
GENIUS
HIP HOP DX
HOT NEW HIP HOP
THE BREAKFAST CLUB
THE SHADE ROOM
WORLDSTAR HIP HOP
XXL
SWEET 16: BEST FEATURED VERSE
CARDI B – TYPE SHIT (MIGOS FEAT. CARDI B)
DRAKE – HAVIN’ OUR WAY (MIGOS FEAT. DRAKE)
JAY-Z – WHAT IT FEELS LIKE (NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z)
LIL DURK – BACK IN BLOOD (POOH SHIESTY FT. LIL DURK)
MEGAN THE STALLION – ON ME (REMIX) (LIL BABY FT. MEGAN THEE STALLION)
RODDY RICCH – LEMONADE (REMIX) (INTERNET MONEY FEAT. DON TOLIVER & RODDY RICCH)
IMPACT TRACK
BLACK THOUGHT – THOUGHT VS EVERYBODY
LIL NAS X – MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME)
LIL BABY & KIRK FRANKLIN – WE WIN
MEEK MILL FEAT. LIL DURK – PAIN AWAY
NIPSEY HUSSLE FEAT. JAY-Z – WHAT IT FEELS LIKE
RAPSODY – 12 PROBLEMS
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