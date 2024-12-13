Recording Artists

2024 Billboard Music Awards Winners List

ICYMI: Shaboozey, SZA, Tyla & Drake Dominate the 2024 Billboard Music Awards

Published on December 13, 2024

Share the post

Share this link via

Or copy link

2024 Billboard Music Awards - Press Room

Source: Penske Media / Getty

Shaboozey, SZA, Tyla, and Drake stole the spotlight at the 2024 Billboard Music Awards with their wins.

On Thursday, the Billboard Music Awards went down, showcasing the artists who dominated the charts in 2023. The show was held at the MGM Garden in beautiful Las Vegas, Nevada. Zach Bryan and Taylor Swift entered the evening with the most nominations. Swift exited the night into her 35th birthday with ten awards, surpassing Drake for most BBMA wins.

Drake earned new hardware last night alongside rival Kendrick Lamar. Shaboozey, Sza, Beyoncé, Tyla, Travis Scott, and Chris Brown also added to their awards shelves.

You can view the full list of winners below.

Winners From The 2024 Billboard Music Awards

Top Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Drake

WINNER: Taylor Swift

Morgan Wallen

Top New Artist

Benson Boone

Tommy Richman

WINNER: Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Top Male Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Drake

Post Malone

WINNER: Morgan Wallen

Top Female Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Chappell Roan

WINNER: Taylor Swift

SZA

Top Duo/Group

blink-182

Coldplay

WINNER: Fuerza Regida

Linkin Park

Stray Kids

Top Billboard 200 Artist

Zach Bryan

Drake

WINNER: Taylor Swift

SZA

Morgan Wallen

Top Hot 100 Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

WINNER: Taylor Swift

Morgan Wallen

Top Hot 100 Songwriter

Amy Allen

Jack Antonoff

Zach Bryan

Kendrick Lamar

WINNER: Taylor Swift

Top Hot 100 Producer

WINNER: Jack Antonoff

Zach Bryan

Daniel Nigro

Finneas O’Connell

Taylor Swift

Top Streaming Songs Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Kendrick Lamar

WINNER: Taylor Swift

Morgan Wallen

Top Radio Songs Artist

Sabrina Carpenter

Doja Cat

WINNER: Taylor Swift

SZA

Morgan Wallen

Top Song Sales Artist

Jelly Roll

Jung Kook

WINNER: Shaboozey

Taylor Swift

Teddy Swims

Top Billboard Global 200 Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

WINNER: Taylor Swift

The Weeknd

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

WINNER: Taylor Swift

The Weeknd

Top R&B Artist

Brent Faiyaz

Tommy Richman

WINNER: SZA

Tyla

The Weeknd

Top R&B Male Artist

Brent Faiyaz

WINNER: Tommy Richman

The Weeknd

Top R&B Female Artist

Muni Long

WINNER: SZA

Tyla

Top R&B Touring Artist

Chris Brown

WINNER: Bruno Mars

Usher

Top Rap Artist

WINNER: Drake

Future

Kendrick Lamar

Metro Boomin

Travis Scott

Top Rap Male Artist

WINNER: Drake

Kendrick Lamar

Travis Scott

Top Rap Female Artist

WINNER: Doja Cat

GloRilla

Nicki Minaj

Top Rap Touring Artist

Nicki Minaj

WINNER: Travis Scott

$uicideboy$

Top Country Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Post Malone

Chris Stapleton

WINNER: Morgan Wallen

Top Country Male Artist

Zach Bryan

Luke Combs

WINNER: Morgan Wallen

Top Country Female Artist

WINNER: Beyoncé

Megan Moroney

Lainey Wilson

Top Country Duo/Group

Zac Brown Band

WINNER: The Red Clay Strays

Treaty Oak Revival

Top Country Touring Artist

WINNER: Zach Bryan

Kenny Chesney

Luke Combs

Top Rock Artist

WINNER: Zach Bryan

Hozier

Jelly Roll

Noah Kahan

Linkin Park

Top Rock Duo/Group

Good Neighbours

WINNER: Linkin Park

The Red Clay Strays

Top Hard Rock Artist

Bad Omens

HARDY

WINNER: Linkin Park

Top Rock Touring Artist

WINNER: Coldplay

The Rolling Stones

Bruce Springsteen & The E Street Band

Top Latin Artist

WINNER: Bad Bunny

Fuerza Regida

Junior H

KAROL G

Peso Pluma

Top Latin Male Artist

WINNER: Bad Bunny

Junior H

Peso Pluma

Top Latin Female Artist

WINNER: KAROL G

Shakira

Kali Uchis

Top Latin Duo/Group

Eslabon Armado

WINNER: Fuerza Regida

Grupo Frontera

Top Latin Touring Artist

Bad Bunny

KAROL G

WINNER: Luis Miguel

Top Global K-Pop Artist

ENHYPEN

Jimin

Jung Kook

WINNER: Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

Top K-Pop Touring Artist

ENHYPEN

WINNER: SEVENTEEN

TOMORROW X TOGETHER

Top Afrobeats Artist

Asake

Burna Boy

Rema

Tems

WINNER: Tyla

Top Dance/Electronic Artist

Beyoncé

The Chainsmokers

WINNER: Charli XCX

Dua Lipa

Calvin Harris

Top Christian Artist

Lauren Daigle

WINNER: Elevation Worship

Forrest Frank

Brandon Lake

Anne Wilson

Top Gospel Artist

Kirk Franklin

Maverick City Music

Chandler Moore

Naomi Raine

WINNER: CeCe Winans

Top Billboard 200 Album

Zach Bryan, Zach Bryan

Drake, For All the Dogs

Noah Kahan, Stick Season

Taylor Swift, 1989 (Taylor’s Version)

WINNER: Taylor Swift, The Tortured Poets Department

Top Soundtrack

Hazbin Hotel: Season One

WINNER: Trolls: Band Together

Twisters: The Album

Wish

Wonka

Top R&B Album

WINNER: Chris Brown, 11:11

Brent Faiyaz, Larger Than Life

PARTYNEXTDOOR, PARTYNEXTDOOR 4 (P4)

Bryson Tiller, Bryson Tiller

Tyla, Tyla

Top Rap Album

21 Savage, american dream

WINNER: Drake, For All the Dogs

Future & Metro Boomin, WE DON’T TRUST YOU

Nicki Minaj, Pink Friday 2

Rod Wave, Nostalgia

Top Country Album

Beyoncé, Cowboy Carter

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

WINNER: Zach Bryan, Zach Bryan

Chris Stapleton, Higher

Bailey Zimmerman, Religiously. The Album.

Top Rock Album

Zach Bryan, The Great American Bar Scene

Zach Bryan, Zach Bryan

Hozier, Unheard (EP)

WINNER: Noah Kahan, Stick Season

Dolly Parton, Rockstar

Top Hard Rock Album

Bring Me The Horizon, POST HUMAN: NeX GEn

Falling In Reverse, Popular Monster

HARDY, Quit!!

Pearl Jam, Dark Matter

WINNER: Sleep Token, Take Me Back to Eden

Top Latin Album

WINNER: Bad Bunny, nadie sabe lo que va a pasar mañana

Fuerza Regida, Pa Las Baby’s Y Belikeada

Grupo Frontera, El Comienzo

Junior H, $AD BOYZ 4 LIFE II

KAROL G, MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)

Top K-Pop Album

ATEEZ, THE WORLD EP.FIN: WILL

WINNER: Jung Kook, GOLDEN

Stray Kids, ROCK-STAR

Stray Kids, ATE

TOMORROW X TOGETHER, The Name Chapter: FREEFALL

Top Dance/Electronic Album

WINNER: Charli XCX, BRAT

Jungle, Volcano

Odetari, XIII SORROWS

Troye Sivan, Something to Give Each Other

John Summit, Comfort in Chaos

Top Christian Album

WINNER: Elevation Worship, CAN YOU IMAGINE?

Forrest Frank, CHILD OF GOD

Brandon Lake, COAT OF MANY COLORS

Maverick City Music, Chandler Moore & Naomi Raine, The Maverick Way Complete: Complete Vol 02

Katy Nichole, Jesus Changed My Life

Top Gospel Album

Kirk Franklin, Father’s Day

Koryn Hawthorne, On God

WINNER: Maverick City Music, Chandler Moore & Naomi Raine, The Maverick Way Complete: Complete Vol 02

CeCe Winans, More Than This

Naomi Raine, Cover The Earth: Live in New York

Top Hot 100 Song

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jack Harlow, “Lovin on Me”

Post Malone feat. Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

WINNER: Teddy Swims, “Lose Control”

Top Streaming Song

WINNER: Zach Bryan feat. Kacey Musgraves, “I Remember Everything”

Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Post Malone feat. Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims, “Lose Control”

Top Radio Song

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jack Harlow, “Lovin on Me”

Tate McRae, “Greedy”

Taylor Swift, “Cruel Summer”

WINNER: Teddy Swims, “Lose Control”

Top Selling Song

Benson Boone, “Beautiful Things”

Jung Kook, “Standing Next to You”

Post Malone feat. Morgan Wallen “I Had Some Help”

WINNER: Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims “Lose Control”

Top Collaboration

Zach Bryan feat. Kacey Musgraves “I Remember Everything”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar “Like That”

WINNER: Post Malone feat. Morgan Wallen “I Had Some Help”

Taylor Swift feat. Post Malone “Fortnight”

Morgan Wallen feat. ERNEST “Cowgirls”

Top Billboard Global 200 Song

WINNER: Benson Boone “Beautiful Things”

Sabrina Carpenter “Espresso”

Tate McRae “Greedy”

Taylor Swift “Cruel Summer”

Teddy Swims “Lose Control”

Top Billboard Global (Excl. U.S.) Song

WINNER: Benson Boone “Beautiful Things”

Sabrina Carpenter “Espresso”

Tate McRae “Greedy”

Taylor Swift “Cruel Summer”

Teddy Swims “Lose Control”

Top R&B Song

4batz feat. Drake “act ii: date @ 8 (remix)”

Muni Long “Made for Me”

WINNER: Tommy Richman “MILLION DOLLAR BABY”

SZA “Saturn”

Tyla “Water”

Top Rap Song

Doja Cat “Agora Hills”

Doja Cat “Paint the Town Red”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar “Like That”

Jack Harlow “Lovin on Me”

WINNER: Kendrick Lamar “Not Like Us”

Top Country Song

Zach Bryan feat. Kacey Musgraves “I Remember Everything”

Dasha “Austin”

Post Malone feat. Morgan Wallen “I Had Some Help”

WINNER: Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”

Morgan Wallen “Thinkin’ Bout Me”

Top Rock Song

Zach Bryan “Pink Skies”

WINNER: Zach Bryan feat. Kacey Musgraves “I Remember Everything”

Djo “End of Beginning”

Hozier “Too Sweet”

Noah Kahan “Stick Season”

Top Hard Rock Song

WINNER: Falling In Reverse feat. Jelly Roll “All My Life”

Falling In Reverse, Tech N9ne & Alex Terrible “Ronald”

HARDY “Psycho”

Linkin Park “The Emptiness Machine”

Superheaven “Youngest Daughter”

Top Latin Song

Bad Bunny “MONACO”

Bad Bunny & Feid “PERRO NEGRO”

WINNER: FloyyMenor & Cris MJ “Gata Only”

KAROL G & Peso Pluma “QLONA”

Xavi “La Diabla”

Top Global K-Pop Song

ILLIT “Magnetic”

Jimin “Who”

WINNER: Jung Kook “Standing Next to You”

Jung Kook feat. Jack Harlow “3D”

LE SSERAFIM “Perfect Night”

Top Afrobeats Song

Adam Port & Stryv feat. Malachiii “Move”

Tems “Me & U”

Tyla “Truth or Dare”

WINNER: Tyla “Water”

Tyla, Gunna & Skillibeng “Jump”

Top Dance/Electronic Song

WINNER: Dua Lipa “Houdini”

Dua Lipa “Illusion”

Kenya Grace “Strangers”

Ariana Grande “yes, and?”

Marshmello & Kane Brown “Miles on It”

Top Christian Song

WINNER: Elevation Worship feat. Brandon Lake, Chris Brown & Chandler Moore “Praise”

Forrest Frank “GOOD DAY”

Josiah Queen “The Prodigal”

Seph Schlueter “Counting My Blessings”

Tauren Wells with We The Kingdom & Davies “Take It All Back”

Top Gospel Song

Koryn Hawthorne “Look at God”

Maverick City Music, Chandler Moore & Naomi Raine “God Problems”

Maverick City Music, Chandler Moore & Naomi Raine ft. Tasha Cobbs Leonard “In the Room”

Victor Thompson X Gunna feat. Ehis ‘D’ Greatest “THIS YEAR (Blessings)”

WINNER: CeCe Winans “That’s My King”

SEE ALSO

Related Tags

Ariana Grande Aubrey Drake Graham Beyonce Billboard Music Award billie eilish Blink 182 Brent Faiyaz Bruno Mars Chappell Roan Chris Brown Coldplay Drake Fuerza Regida Future Jack Antonoff Jelly Roll Kendrick Lamar Linkin Park metro boomin Morgan Wallen Newsletter Nicki Minaj Not Like Us Post Malone Sabrina Carpenter Shaboozey Taylor Swift The Weeknd Tommy Richman Travis Scott Tyla Zach Bryan

More from Bossip

You May Also Like

Opening Of Sky Terrace at Ian Schrager's Hudson Hotel

Cam'ron Accuses Damon Dash of Lying Through His Gums About Revolt Deal, Says He's No Longer On Harlem's Mt. Rushmore

Hip-Hop Wired
Celebrity Sightings In New York City - September 12, 2025

Cardi B Is Pregnant Again—Baby No. 4 On The Way!

Hello Beautiful - Fashion, Beauty, Lifestyle and Hair Care for Black Women
Jeezy Assets

All Roads Lead To The Desert: Jeezy Announces Las Vegas Residency & New 'Still Snowin' Project

Global Grind

Chris Brown’s NSFW 'Legs In The Air' Stage Moment With Kayla Nicole Has Fans Losing Their Minds

MadameNoire
Latest News
Summer Walker and her "Special Friend" attend 2025 MTV Video Music Awards

‘F**k My Type!’ Summer Walker Pops Out With PeePaw PDA At MTV VMAs, Elderly Entanglement Sparks ‘Sugar Daddy’ Speculation With ‘Special Friend’

Rolling Ray

R.I.P. Influencer Rolling Ray Passes Away At 28, Zeus Network Releases Statement

Karen Huger

#RHOP Release: Karen Huger Leaves Jail Early After Serving 6 Months For DUI, Cameras Reportedly Rolling

Hugo Hernandez-Mendez x Dacara Thompson

Maryland Man Charged With Murder After Missing 19-Year-Old Dacara Thompson Found Dead

Donald Trump Holds Primary Night Event In Columbia, SC

History Hater: Donald Trump Orders The Removal Of All Signs And Exhibits On Enslavement From National Parks

2022 InvestFest

Dame’s Mad Dash: Revolt CEO Shuts Down Dame Dash’s Claims He’s Been Appointed Chairman Of The Company

Bossip

Quick Links

Legal

Close